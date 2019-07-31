"Это ужас". Зеленскому не понравился его бюст: видео

Журналисты 1+1 попытались подарить президенту Владимиру Зеленскому один из его гипсовых бюстов, которые сейчас продаются в интернете. Президенту скульптура не понравилась.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я видел в интернете. Не надо это мне передавать. Президент — это не бюст и не картинка, а человек. Я что, памятник, что ли? Пожалуйста, больше не делайте этого", — сказал Зеленский.

Ранее журналисты ТСН сделали сюжет об авторе этих бюстов, которые сейчас продаются на одном из интернет-сайтов.

Оказалось, президента лепит 24-летняя жительница Винницы по имени Мария, его страстная поклонница. Друзья Марии продают ее поделки по 2000 грн.

На окраине Словенского города Севница – родины Мелании Трамп – появилась статуя в честь первой леди США. Ее сделал местный ремесленник Алесь Цупевец из дерева бензопилой по заказу американского художника Брэда Дауни.