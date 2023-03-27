В сети появилась запись якобы разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера, бывшего сенатора Совфеда РФ Фархада Ахмедова. Они в течение 35 минут обсуждали войну РФ против Украины, дальнейшую судьбу государства-террориста и критиковали российского диктатора Владимира Путина. Пригожин заявил, что запись является фейковой, но источник российского издания Важные истории в спецслужбах РФ утверждает, что она является подлинной.

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"Руководство ФСБ на днях провела совещание и дало команду подчиненным принять меры", – сказал собеседник журналистов по поводу опубликованной записи.

В 35-минутном разговоре мужчины жалуются на то, в какую ситуацию загнала РФ развязанная ею война против Украины.

Ахмедов: "Все про***ли, все проели, все профукали. Если воевать, так воевать. А даже воевать не можем! А почему – потому что армии ни*** нет. Обеспечить не могут, нет идеологической работы, все проворовали <…> Фашизм будет там, будет военная диктатура. Увидишь. Вот этим все кончится".

Пригожин: "Они объединились, Игорь Иванович (исполнительный директор Роснефти Сечин. – Ред.), Сергей Викторович (глава Ростеха Чемезов. – Ред.) и Виктор Золотов (директор Росгвардии. – Ред.). Они обвиняют во всем Шойгу. Называют его долбо**ом, за глаза, естественно. И у них задача его снести. Потому что на кого-то надо списать (военные поражения РФ. – Ред.), слушай. Они самые о**евшие люди. Мое мнение простое: они ведут себя, как короли, как боги. Конченые они твари".

Ахмедов: "Ситуацию они прос*али. Страну они прос*али. Все они прос*али. Вопрос в том, что будет после них? Пойдет, б**, с одной стороны кадыровцы, пригожинцы, будут опричники. Будет, б**, там махновщина. Будут махать кинжалами, кувалдами. Ну это же нонсенс абсолютно <…> Президент за все это ответит. За все. С него спросят <…> Они нас про**али, наших детей, их будущее, их судьбу, понимаешь?"

Пригожин: "Если честно, то, конечно же, они преступники, б**, еще какие они преступники <…> Нас отъ**ут. У нас вариантов нет никаких. То есть, даже если он отъ**ет, и нажмет на кнопку (ядерную. – Ред.), будущего в этом раскладе у целой нации ни**я нет. Вот и все <…> Для них люди просто мусор, понимаешь".

Ахмедов: "Да ему на все по**ю. И народ ему по**ю. Он сатана, б** <…> Пустышка. Закомплексован и этот, и второй. Лилипуты. Недоросшие, закомплексованные".

25 марта Пригожин опубликовал в своем Telegram видео, в котором заявил, что аудиозапись – это якобы фейк, и опроверг причастность к разговору с олигархом.

26 марта в интервью росСМИ он сказал, что "нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса". При этом он признал, что знаком с Фархадом Ахмедовым и периодически общается с ним.

"Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились", – заявил Пригожин.

В этом интервью он также уверял, что уважает Путина, и озвучил кремлевский нарратив о том, что развязанная Россией война против Украины – это якобы "спецоперация" США.

"Вы знаете мое отношение к президенту России. Оно максимально уважительное. У меня нет никаких предрассудков. Да, у нас у всех есть частные беседы, в которых могут высказываться какие-то сомнения <…> Я прекрасно понимаю, что происходит на Украине. Что это однозначно спровоцировано США. Я понимаю, что Зеленского используют как инструмент борьбы с Владимиром Владимировичем Путиным и Россией", – сказал Пригожин.

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Оксана Житнюк

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