Французские военные перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 у побережья Эстонии. Также Воздушные Силы Германии поднимали в воздух истребитель Eurofighter из-за российского Ил-20М, обнаруженного в районе Финляндии. Об этом сообщили в Люфтваффе и Генеральном штабе Вооруженных сил Франции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщили в немецких ВВС, инцидент с российским самолетом произошел 26 февраля. Тогда в Лааге сработала тревога.

Немцы отметили, что российский самолет Ил-20М без плана полета был обнаружен к юго-востоку от Хельсинки истребителями Eurofighters.

"Миссия была завершена после визуального контакта без дальнейших инцидентов", – сообщили в Люфтваффе.

Российский Ил-20. (Фото: Х/Люфтваффе)

По данным французов, 27 февраля из-за тревоги французская армия подняла свой истребитель Mirage 2000, который перехватил Ил-20, летевший вблизи воздушного пространства НАТО.

Как подчеркнули в армии страны, цель была: "защитить воздушное пространство балтийских союзников".