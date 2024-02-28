Германия и Франция поднимали свои истребители из-за российского Ил-20 – видео, фото
Французские военные перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 у побережья Эстонии. Также Воздушные Силы Германии поднимали в воздух истребитель Eurofighter из-за российского Ил-20М, обнаруженного в районе Финляндии. Об этом сообщили в Люфтваффе и Генеральном штабе Вооруженных сил Франции.
Как сообщили в немецких ВВС, инцидент с российским самолетом произошел 26 февраля. Тогда в Лааге сработала тревога.
Немцы отметили, что российский самолет Ил-20М без плана полета был обнаружен к юго-востоку от Хельсинки истребителями Eurofighters.
"Миссия была завершена после визуального контакта без дальнейших инцидентов", – сообщили в Люфтваффе.
По данным французов, 27 февраля из-за тревоги французская армия подняла свой истребитель Mirage 2000, который перехватил Ил-20, летевший вблизи воздушного пространства НАТО.
Как подчеркнули в армии страны, цель была: "защитить воздушное пространство балтийских союзников".
- 21 февраля французские войска перехватили российский самолет-заправщик Ил-78 у территории Альянса. Инцидент произошел также у эстонского побережья.
- В НАТО заявили, что самолеты НАТО обеспечивают выполнение миссии "Балтийская воздушная полиция" над Эстонией, Латвией и Литвой – союзников делают это в течение последних 20 лет.