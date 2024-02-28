Німеччина і Франція підіймали у повітря свої винищувачі через російський Іл-20 – відео, фото
Французькі військові перехопили російський літак-розвідник Іл-20 поблизу узбережжя Естонії. Також Повітряні Сили Німеччини підіймали у повітря винищувач Eurofighter через російський Іл-20М, який був виявлений в районі Фінляндії. Про це повідомили у Люфтваффе та Генеральному штабі Збройних сил Франції.
Як повідомили у німецьких ВПС, інцидент з російським літаком стався 26 лютого. Тоді у Лааге спрацювала тривога.
Німці зазначили, що російський літак Іл-20М без плану польоту був виявлений на південний схід від Гельсінкі винищувачами Eurofighters.
"Місія була завершена після візуального контакту без подальших інцидентів", — повідомили у Люфтваффе.
За даними французів, 27 лютого через тривогу французьке військо підняло свій винищувач Mirage 2000, який перехопив Іл-20, що летів поблизу повітряного простору НАТО.
Як наголосили в армії країни, мета була: "захистити повітряний простір балтійських союзників".
- 21 лютого французькі війська перехопили російський літак-заправник Іл-78 біля території Альянсу. Інцидент відбувся також біля естонського узбережжя.
- У НАТО заявили, що літаки членів Альянсу забезпечують виконання місії "Балтійська повітряна поліція" над Естонією, Латвією та Литвою – союзників роблять це протягом останніх 20 років.