Французькі військові перехопили російський літак-розвідник Іл-20 поблизу узбережжя Естонії. Також Повітряні Сили Німеччини підіймали у повітря винищувач Eurofighter через російський Іл-20М, який був виявлений в районі Фінляндії. Про це повідомили у Люфтваффе та Генеральному штабі Збройних сил Франції.

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Як повідомили у німецьких ВПС, інцидент з російським літаком стався 26 лютого. Тоді у Лааге спрацювала тривога.

Німці зазначили, що російський літак Іл-20М без плану польоту був виявлений на південний схід від Гельсінкі винищувачами Eurofighters.

"Місія була завершена після візуального контакту без подальших інцидентів", — повідомили у Люфтваффе.

Російський Іл-20. (Фото: Х/ Люфтваффе)

За даними французів, 27 лютого через тривогу французьке військо підняло свій винищувач Mirage 2000, який перехопив Іл-20, що летів поблизу повітряного простору НАТО.

Як наголосили в армії країни, мета була: "захистити повітряний простір балтійських союзників".