Голос во главе с Вакарчуком протестует под NewsOne: фото, видео

Члены и сторонники партии Голос во главе с лидером Святославом Вакарчуком собрались под зданием телеканала NewsOne, чтобы протестовать против запланированного телемоста с российским пропагандистским каналом. Об этом партия сообщила в Facebook.

"С агрессором надо говорить на языке санкций, международного давления и языком оружия. Украина не позволит врагу себя топтать", - сказал Вакарчук в ходе акции протеста.

Фото: Facebook Голоса

Вчера Голос опубликовал заявление по поводу телемоста. Со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообщества, отметила партия.

"Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - сказал Вакарчук.

Голос обратился к СНБО, СБУ и к президенту с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга Новости, направленным на подрыв национального суверенитета Украины.