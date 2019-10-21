Гончарук: Помещение Рады пробовали захватить рейдеры - видео

Помещение Верховной Рады пробовали захватить рейдеры. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге.

Гончарук уточнил, что речь идет не о главном здании парламента на улице Грушевского, а о большом помещении по соседству с центральным зданием Министерства юстиции.

Премьер рассказал, что полтора года назад это здание Рады переписали на "какое-то физическое лицо": "На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь".

По его словам, сделали это для того, чтобы органы не смогли понять, реальный ли это человек и существует ли он вообще.

Премьер отметил, что нарушение было устранено, когда в Минюсте узнали об этом.

Также Гончарук заявил, что такая же судьба могла постигнуть землю под недостроенным Ледовым стадионом возле Ипподрома.