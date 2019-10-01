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СБУ предотвратила рейдерский захват госсобственности на Банковой

СБУ предотвратила рейдерский захват госсобственности на Банковой - Фото
Фото - пресс-служба Службы безопасности Украины
01.10.2019, 16:55

Оперативники Службы безопасности Украины задержали одного из фигурантов дела при попытке перепродажи якобы захваченного имущества

Служба безопасности Украины предотвратила рейдерский захват помещения в Киеве на улице Банковой, которое находится на балансе Государственного управления делами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что отчуждение имущества планировала группа лиц, они привлекли к делу частного нотариуса. 

Как сообщает следствие, на основании поддельных документов была совершена перерегистрация объекта недвижимости стоимостью 5 млн грн. 

Правоохранители задержали одного из возможных злоумышленников - адвоката, при попытке перепродажи якобы захваченного имущества за $130 000.

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сбу рейдерство
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