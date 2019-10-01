Одесса. Полицейских и пограничников задержали на взятках - СБУ

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В Одесской области руководителей подразделений полиции и пограничников задержали за вымогательство денег с подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники установили, что начальник одного из районных отделений заставлял 12 подчиненных систематически платить "дань". "Такса" капитана составляла 1000 грн со смены и дополнительно по $100 с каждого полицейского, которые они "зарабатывали" на сокрытии уличенных админнарушений: проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и изобличению лиц в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения денег.

В СБУ уточнили, что руководитель структурного подразделения одного из пограничных отрядов Одесского региона также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей.

"За "закрытие глаз" на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений", - сказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного вблизи кафе в Белгород-Днестровском.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.