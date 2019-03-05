Гриценко назвал кандидатов, с которыми готов объединиться: видео

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Анатолий Гриценко надеется на то, что о своей позиции заявит фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук

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Кандидат в президенты от партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил о возможном объединении еще с несколькими кандидатами на пост главы государства. Об этом Гриценко сказал в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что у него спрашивают, с кем еще он ведет переговоры об объединении, вспоминая экс-главу СБУ Игоря Смешко, кандидата от националистов Руслана Кошулинского, экс-нардепа Романа Бессмертного и гендиректора телеканала ZIK Дмитрия Добродомова.

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"Я не могу по этическим соображениям, пока мы не согласовали, рассказывать о результате. Но с указанными и другими людьми, представителями гражданского сектора, мы проводим эти консультации. И я уверен, что объединятся все, для кого на самом деле Украина выше личных амбиций или какого-либо личного интереса", – заявил Гриценко.

Также он выразил надежду на то, что о своей позиции заявит фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

На видео с 35:00

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1 марта мэр Львова Андрей Садовый и Дмитрий Гнап из партии Сила людей сняли свои кандидатуры с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Нардепы от БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко п​одали заявление о выходе из фракции. Они поддержали кандидата в президенты Гриценко. Ранее Залищук стала его советником.  

Позже Садовый рассказал, что за несколько дней до встречи с Гриценко он в Киеве встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским

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Теги: выборы, андрей садовый, анатолий гриценко, объединение, кандидат в президенты
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