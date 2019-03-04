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04.03.2019, 10:13

Медведев: РФ ждет смены президента Украины, с ним будут говорить

Медведев: РФ ждет смены президента Украины, с ним будут говорить - Фото
Дмитрий Медведев (фото - Kremlin.ru) Фото: Kremlin.ru

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Кремль будет вести диалог со следующим украинским президентом, если он будет заинтересован

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Кремль ждет смены президента Украины, чтобы вести с ним переговоры. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью болгарской газете Труд.

"В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством", - заявил глава правительства РФ.

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Медведев добавил, что следующий украинский президент должен быть заинтересован в диалоге с Россией.

"Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее", - сказал он.

Он считает, что в Украине "идет жесткая, грязная президентская предвыборная кампания". "Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать", - добавил российский премьер.

По его словам, действующий президент Петр Порошенко "вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства".

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Теги: петр порошенко, выборы, президент, Дмитрий Медведев
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