Медведев: РФ ждет смены президента Украины, с ним будут говорить

Дмитрий Медведев (фото - Kremlin.ru) Фото: Kremlin.ru

Кремль ждет смены президента Украины, чтобы вести с ним переговоры. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью болгарской газете Труд.

"В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством", - заявил глава правительства РФ.

Реклама

Медведев добавил, что следующий украинский президент должен быть заинтересован в диалоге с Россией.

"Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее", - сказал он.

Он считает, что в Украине "идет жесткая, грязная президентская предвыборная кампания". "Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать", - добавил российский премьер.

По его словам, действующий президент Петр Порошенко "вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства".

Читайте также: Ющенко: 90% кандидатов в президенты готовы капитулировать в войне