"Гусь идет на выборы": Минюст зовет молодежь голосовать - видео

Сегодня, 25 марта, Минюст запустил инициативу "Гусь идет на выборы", призванную привлечь украинскую молодежь присоединиться к избирательному процессу и разъяснить, как проголосовать на выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатива реализовывается в партнерстве с иллюстратором Надеждой Кушнир в рамках общенационального просветительского проекта "Я имею право!".

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"Мы представляем ряд информационные роликов "Гусь идет на выборы", главный герой которых – очень популярный в сети персонаж Гусь. Он объясняет, как использовать свое право голоса, как пойти на избирательный участок и проверить, есть ли ты в списках, как проконтролировать законность волеизъявления и куда обратиться в случае нарушений", - пояснил министр юстиции Павел Петренко.

Первый ролик министерство уже выложило в сети.

Ранее сегодня сообщалось, что, если бы выборы президента проводились примерно за 10 дней до официальной даты голосования, в первом туре с большим отрывом от ближайшего конкурента - действующего главы государства Петра Порошенко - победил бы шоумен Владимир Зеленский, приводя данные опроса среди определившихся с симпатиями избирателей, пишет Киевский международный институт социологии.