Искали С-300 и HIMARS. СБУ предотвратила диверсии агентов ФСБ в Полтавской области — видео

Служба безопасности в результате многоэтапной спецоперации в Полтавской области обезвредила агентурную сеть ФСБ, участники которой пытались получить информацию о позициях комплексов противовоздушной обороны С-300, месте базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Также злоумышленники пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите.

В случае обнаружения украинских военных объектов агенты РФ планировали их уничтожить путем поджога и затем детонации боекомплекта. В случае получения информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах злоумышленники должны были передать данные для ликвидации посредством ракетного удара войсками РФ.

За уничтожение вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от $20 000. СБУ опубликовала видео соответствующих разговоров злоумышленников с куратором.

Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии – своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге, сообщили в ведомстве.

Злоумышленниками оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованные представителем так называемой "мдб днр" Дмитрием Зипиром.

Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ.

Следователи СБУ сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 (диверсия) УК.

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

В настоящее время Зипир скрывается от правосудия на временно захваченной части Донецкой области. Впрочем, сообщили в СБУ, сотрудники Службы знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других соучастников задокументированного преступления.

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Вадим Ребрина

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