Министерство иностранных дел представило представительницу по консульским вопросам, созданную с использованием технологий искусственного интеллекта – Викторию Ши. Соответствующее видео было опубликовано в ведомстве.

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По данным МИД, Виктория Ши теперь официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ, но не будет заменой спикера МИД. На эту должность уже нашли нового человека – она проходит необходимые процедуры спецпроверок.

Комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также передаваться журналистам пресс-службой МИД.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что

использование искусственного интеллекта в работе министерства – "это не прихоть, а требование военного времени", ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы.

"Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования – это прежде всего экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", – заявил он.

Виктория Ши создана на основе реального человека – украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре, которая согласилась pro bono принять участие в проекте МИД.

Министерство подчеркнуло, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами. С официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровая Виктория Ши.

МИД также предусмотрело несколько уровней защиты от цифровых подделок. На каждом ее видео будет QR-код, который ведет на текстовую версию того же самого комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт, видео не считается проверенным.

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