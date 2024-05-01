Міністерство закордонних справ представило представницю з консульських питань, створену з використанням технологій штучного інтелекту - Вікторію Ші. Відповідне відео опублікували у відомстві.

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За даними МЗС, Вікторія Ші тепер офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ, але не буде заміною речника МЗС. На цю посаду вже знайшли нову людину — вона проходить необхідні процедури спецперевірок.

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що використання штучного інтелекту в роботі міністерства — "це не примха, а вимога воєнного часу", адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування — це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", — заявив він.

Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті МЗС.

Міністерство наголосило, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами. З офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова Вікторія Ші.

МЗС також передбачило кілька рівнів захисту від цифрових підробок. На кожному її відео буде QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається перевіреним.

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