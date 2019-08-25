Испытание украинского ракетного двигателя для космоса: видео

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Показали видео успешных испытаний третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4

Появилось видео успешного испытания третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, которая разработана КБ Южное и изготовлена на Южмаше. Об этом сообщает пресс-служба КБ в Instagram.

"И хотя это не первая ступень, звук работы которого мы обычно слышим во время стартов ракет с космодромов, но согласитесь, также выглядит очень мощно и зрелищно", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это заключительный и важнейший этап перед летными испытаниями третьей ступени Циклона-4. Именно эта ступень будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники на целевую точку.

  • 24 августа сообщалось, что впервые за 28 лет Украина испытала ракетный двигатель для космоса
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Теги: космос, видео, ракета, южмаш, Циклон-4
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