Испытание украинского ракетного двигателя для космоса: видео

Появилось видео успешного испытания третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, которая разработана КБ Южное и изготовлена на Южмаше. Об этом сообщает пресс-служба КБ в Instagram.

"И хотя это не первая ступень, звук работы которого мы обычно слышим во время стартов ракет с космодромов, но согласитесь, также выглядит очень мощно и зрелищно", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это заключительный и важнейший этап перед летными испытаниями третьей ступени Циклона-4. Именно эта ступень будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники на целевую точку.