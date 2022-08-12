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"История одного российского Града" – видео уничтожения РСЗО и боекомплекта россиян на юге видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 22:39
Видео – Генштаб
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Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Украинские военнослужащие уничтожили на юге российскую реактивную систему залпового огня "Град" и склад боекомплекта оккупантов. Генштаб ВСУ показал видео.

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Генштаб показал "историю одного российского Града". На юге ВСУ уничтожили РСЗО россиян, но на этом история не окончилась. Украинские аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов и склад боекомплекта – по нему тоже пришелся удар.

На видео показано уничтожение РСЗО и детонация спрятанного в посадке боекоплекта россиян для "Града".

  • Вчера в результате ударов ВСУ на юге россияне понесли такие потери: 33 оккупанта, две гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град",  противотанковый ракетный комплекс, три единицы бронированной и автомобильной техники, два склада боеприпасов в Бериславском районе.

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Оксана Житнюк
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Херсон РСЗО град склад юг
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