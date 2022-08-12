Украинские военнослужащие уничтожили на юге российскую реактивную систему залпового огня "Град" и склад боекомплекта оккупантов. Генштаб ВСУ показал видео.

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Генштаб показал "историю одного российского Града". На юге ВСУ уничтожили РСЗО россиян, но на этом история не окончилась. Украинские аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов и склад боекомплекта – по нему тоже пришелся удар.

На видео показано уничтожение РСЗО и детонация спрятанного в посадке боекоплекта россиян для "Града".

Вчера в результате ударов ВСУ на юге россияне понесли такие потери: 33 оккупанта, две гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, три единицы бронированной и автомобильной техники, два склада боеприпасов в Бериславском районе.

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Оксана Житнюк

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