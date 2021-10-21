UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Желаю поражения Спартаку". Украинский комментатор в прямом эфире напомнил: РФ – оккупант видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 19:08
Футбольный матч (Скриншот с видео Magogo)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

Украинский футбольный комментатор Сергей Лукьяненко перед матчем "Спартак" – "Лестер" назвал Россию оккупантом, напомнил о войне на Донбассе и количестве погибших, а также пожелал российским игрокам поражения. Матч транслировал медиасервис MEGOGO.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве – столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война забрала, по подсчетам ООН, больше 13 000 жизней", – сказал Лукьяненко в прямом эфире.

Комментатор подчеркнул, что как гражданин Украины, разумеется, он искренне желает поражения российскому "Спартаку".

"Спорт не может прославлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор я постараюсь беспристрастно и нейтрально работать на этом поединке", – сказал он.

К слову, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы в Москве завершился со счетом 4:3 в пользу "Лестера".

Позднее в своем Instagram Лукьяненко написал, что удивлен такому резонансу из-за своего высказывания, так как говорил очевидные вещи.

"Как очевидные вещи могут восприниматься так, будто это тайна, которую все боятся сказать? Война длится уже более семи лет! То, что Россия является агрессором и оккупантом, не поддается сомнениям. Все понимают, чьи это были зеленые человечки, все понимают, почему на Востоке продолжается война", – написал комментатор.

По словам Лукьяненко, свой репортаж он начал с такой речи, "чтобы снять давление".

"Думаете, это приятно – комментировать домашний матч "Спартака"? Из студии в Киеве (лучше уточнить). Спорт же не вне политики", – написал он, добавив, что подписывается под каждым сказанным словом перед началом игры.

"Желаю поражения Спартаку". Украинский комментатор в прямом эфире напомнил: РФ – оккупант

Читайте также: "Спорт – это политика". Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему отказал клубу из РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол война агрессия рф спартак сергей лукьяненко лестер комментатор
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 