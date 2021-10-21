"Желаю поражения Спартаку". Украинский комментатор в прямом эфире напомнил: РФ – оккупант

Украинский футбольный комментатор Сергей Лукьяненко перед матчем "Спартак" – "Лестер" назвал Россию оккупантом, напомнил о войне на Донбассе и количестве погибших, а также пожелал российским игрокам поражения. Матч транслировал медиасервис MEGOGO.

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"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве – столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война забрала, по подсчетам ООН, больше 13 000 жизней", – сказал Лукьяненко в прямом эфире.

Комментатор подчеркнул, что как гражданин Украины, разумеется, он искренне желает поражения российскому "Спартаку".

"Спорт не может прославлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор я постараюсь беспристрастно и нейтрально работать на этом поединке", – сказал он.

К слову, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы в Москве завершился со счетом 4:3 в пользу "Лестера".

Позднее в своем Instagram Лукьяненко написал, что удивлен такому резонансу из-за своего высказывания, так как говорил очевидные вещи.

"Как очевидные вещи могут восприниматься так, будто это тайна, которую все боятся сказать? Война длится уже более семи лет! То, что Россия является агрессором и оккупантом, не поддается сомнениям. Все понимают, чьи это были зеленые человечки, все понимают, почему на Востоке продолжается война", – написал комментатор.

По словам Лукьяненко, свой репортаж он начал с такой речи, "чтобы снять давление".

"Думаете, это приятно – комментировать домашний матч "Спартака"? Из студии в Киеве (лучше уточнить). Спорт же не вне политики", – написал он, добавив, что подписывается под каждым сказанным словом перед началом игры.

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Оксана Житнюк

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