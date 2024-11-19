Как Байден помог Трампу и закончится ли война в 2025-м — Климкин объясняет
- Отменит ли Дональд Трамп решение Джо Байдена о ракетах по России?
- При Трампе российско-украинская война закончится быстрее?
- Удастся ли завершить войну дипломатическим путем в следующем году?
- Зачем Олаф Шольц позвонил диктатору Путину?
- Стоит ли Украине разработать собственное ядерное оружие?
- Нужен ли Украине новый посол в США?
Это темы нового выпуска традиционного формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.
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