  • Отменит ли Дональд Трамп решение Джо Байдена о ракетах по России?
  • При Трампе российско-украинская война закончится быстрее?
  • Удастся ли завершить войну дипломатическим путем в следующем году?
  • Зачем Олаф Шольц позвонил диктатору Путину?
  • Стоит ли Украине разработать собственное ядерное оружие?
  • Нужен ли Украине новый посол в США?

Это темы нового выпуска традиционного формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.

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павел климкинКлимкин объясняет