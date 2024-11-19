Отменит ли Дональд Трамп решение Джо Байдена о ракетах по России?

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Удастся ли завершить войну дипломатическим путем в следующем году?

Зачем Олаф Шольц позвонил диктатору Путину?

Стоит ли Украине разработать собственное ядерное оружие?

Нужен ли Украине новый посол в США?

Это темы нового выпуска традиционного формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.



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