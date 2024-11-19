Чи скасує Дональд Трамп рішення Джо Байдена про ракети по Росії?

За Трампа російсько-українська війна закінчиться швидше?

Чи вдасться завершити війну дипломатичним шляхом наступного року?

Навіщо Олаф Шольц подзвонив диктатору Путіну?

Чи варто Україні розробити власну ядерну зброю?

Чи потрібен Україні новий посол в США?

Це теми нового випуску традиційного формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та світу.



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