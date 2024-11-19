Як Байден допоміг Трампу та чи закінчиться війна у 2025-му — Клімкін пояснює
- Чи скасує Дональд Трамп рішення Джо Байдена про ракети по Росії?
- За Трампа російсько-українська війна закінчиться швидше?
- Чи вдасться завершити війну дипломатичним шляхом наступного року?
- Навіщо Олаф Шольц подзвонив диктатору Путіну?
- Чи варто Україні розробити власну ядерну зброю?
- Чи потрібен Україні новий посол в США?
Це теми нового випуску традиційного формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та світу.
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