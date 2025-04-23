Мир на грани нового порядка. Трамп ломает правила игры, Путин имитирует миротворца, а Европа снова "просыпается" — и снова поздно. США уже не полицейский, а покупатель. Глобальные институты сыпятся. А украинские территории, похоже, опять на столе переговоров.

А где Украина в этой игре?

Способна ли она навязать свои условия и подобрать ключ к Трампу? Есть ли у нее план – не только на фронте, но и за кулисами мировой политики?

Самые острые вопросы, откровенные ответы – в формате LIGA TALK.

Сегодня в студии:

Лана Зеркаль – опытный дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол;

Павел Климкин – экс-министр иностранных дел;

Виталий Портников – публицист и журналист.



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