Як Україні пережити Трампа? Велика розмова із Зеркаль, Портниковим та Клімкіним
Світ на межі нового порядку. Трамп ламає правила гри, Путін вдає миротворця, а Європа знову "прокидається" — і знову запізно. США вже не поліціянт, а покупець. Глобальні інституції сиплються. А українські території, схоже, знову на столі переговорів.
А де в цій грі Україна?
Чи здатна вона навʼязати свої умови та підібрати ключ до Трампа? Чи має план — не тільки на фронті, а й за лаштунками світової політики?
Найгостріші питання, відверті відповіді — у форматі LIGA TALK.
Сьогодні в студії:
Лана Зеркаль — досвідчена дипломатика, Надзвичайний та Повноважений посол;
Павло Клімкін — ексміністр закордонних справ;
Віталій Портников — публіцист та журналіст.
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