Світ на межі нового порядку. Трамп ламає правила гри, Путін вдає миротворця, а Європа знову "прокидається" — і знову запізно. США вже не поліціянт, а покупець. Глобальні інституції сиплються. А українські території, схоже, знову на столі переговорів.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

А де в цій грі Україна?

Чи здатна вона навʼязати свої умови та підібрати ключ до Трампа? Чи має план — не тільки на фронті, а й за лаштунками світової політики?

Найгостріші питання, відверті відповіді — у форматі LIGA TALK.

Сьогодні в студії:

Лана Зеркаль — досвідчена дипломатика, Надзвичайний та Повноважений посол;

Павло Клімкін — ексміністр закордонних справ;

Віталій Портников — публіцист та журналіст.



Не забудьте підписатися на YouTube-канал LIGA.net, щоб не пропускати найсвіжіші відео.