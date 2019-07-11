Кириленко не знает, с кем согласовывать поездки в зоне ООС: видео

В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что новоназначенный глава Донецкой ОГА Павел Кириленко не согласовывал с ними вчерашнюю поездку, в ходе которой был обстрелян военный автомобиль и погиб украинский военнослужащий. Об этом Hromadske сказал спикер штаба ООС.

"У нас не были запланированы совместные мероприятия с главой облгосадминистрации. Он не согласовывал с нами эту поездку и действовал по своему плану", — сказал он.

Сам Кириленко косвенно подтвердил эту информацию. На просьбу журналиста Новостей Донбасса прокомментировать ситуацию глава ОГА сказал: "Что значит, сказали в ООС? Это кто-то описал там, предупредил… Если вы задаете вопрос, а с кем я должен это (выезд на линию разграничения, - ред.) согласовывать?".

Богдан Бондарь, заместитель командующего штаба ООС, с которым очевидно должен был согласовать свою поездку губернатор, отказался комментировать эту информацию: "Есть губернатор, есть его офис, пресс-служба…".

Вчера в штабе ООС сообщили, что автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил попал под обстрел из ПТРК. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. По данным Newsroom, под обстрел попало также авто Кириленко. Журналисты сообщают, что он якобы без согласования с командованием ООС отправился "осматривать просторы вселенной".