Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским "на пальцах": видео

В ситуации с нотой России по морякам МИД Украины должно было действовать быстро, чтобы не дать возможности России на саммите G20 утверждать, что "мяч на стороне Украины", тем самым загоняя Украину в ловушку признания Крыма - российским. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью LIGA.net (Полный текст: "За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил").

"Мы получили российскую ноту, когда практически было исчерпано выделенное для них время на выполнение решения трибунала по пленным морякам. По решению суда россияне должны были немедленно и без каких-либо условий освободить наших моряков. В то же время Москва потребовала, чтобы мы придерживались решений российских судов. Будто мы должны представить, что наши моряки могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Конечно, это стало бы мегаослаблением нашей позиции по оккупированному Крыму и реальным ударом по искам против России в судах. Есть эксперты, подсчитавшие, что России придется выплатить более $10 млрд по этим искам. Я считаю, что еще больше", - рассказал он.

По его словам, МИД руководствовался директивами президента, которые "никто не отменял". "По этим директивам мы действовали. По этим директивам мы одержали победу в Международном трибунале. В них прописана международно-правовая позиция, в том числе в рамках трибунала. Нота России затрагивает международно-правовые вопросы? Затрагивает. В рамках трибунала, где мы работаем? В рамках трибунала. Вот мы и подготовили международно-правовое обоснование, почему это не сработает - опозорит моряков, Украину, нас всех", - сказал министр.

"Почему мы действовали быстро? Вся наша команда не хотела дать фору Путину на G20 делать вид, что вопрос якобы решен и мяч "на поле украинцев". Мы начали готовить детальную юридическую позицию. Нам нужна была соответствующая реакция на встречах Путин-Трамп, Путин-Меркель. И после этого мы планировали подготовить обстоятельную позицию по этой теме. То есть по определению все были убеждены, что мы действуем правильно, основываясь на согласованной юридической позиции, которой мы всегда придерживались и которая всегда была для нас фундаментальным ориентиром. Но - мы же это прямо пишем там - мы готовы работать в рамках действующих для Украины и России международно-правовых документов", - добавил Климкин.

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