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Командиры побросали оружие. СБУ опубликовала радиоперехват разговора оккупанта – аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 18:28
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СБУ опубликовала радиоперехват телефонного разговора одного из оккупантов, в котором тот рассказывает, как командование его подразделения отказалось участвовать в боевых действиях.

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"Наше командование уехало. Ну не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их будут менять; если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с...бался", – рассказывает захватчик жене.

Женщина просит мужа не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в ОРЛО, осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий маневр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", – говорит оккупант.

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Вадим Ребрина
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Россия сбу радиоперехват
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