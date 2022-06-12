"Только бы не в окоп, только бы не в окоп!": запись СБУ разговора оккупантов на Херсонщине

Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного звонка оккупанта, подразделение которого, как следует из пояснения службы, обороняется от наступления ВСУ в Херсонской области.

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В записи много нецензурных выражений, но в целом она дает возможность оценить моральное состояние российских войск и принятый в ВСУ порядок их обработки.

"Сначала "градами" накрыли, нах... Потом, только чуть пришли в себя, е...ь, минометoм! У меня прям в десяти метрах от окопа... В окоп, короче, запрыгнул, и как уе...ло... Сидишь в окопе, бл...ь, е...ь, п...ц: "Господи, бл...! Только бы не в окоп, только бы не в окоп! Короче, б...ь, лес горит, ну, п...ц! Просто ад какой-то, нах...!"

В 2014 году во время оккупации Крыма российская пропаганда ввела в оборот мем "вежливые люди", которым заменяла более точное выражение "российские оккупационные войска".

11 июня 2022 года сообщалось, что ВСУ продолжают вести контрнаступление в Херсонской области и что на южном направлении украинская авиация нанесли три удара по российским оккупантам.

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Сергей Бережной

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