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Концерт Imagine Dragons. Музыканты пригласили на сцену Сашу из Новогригоровки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 22:49
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Участники популярной музыкальной группы Imagine Dragons пригласили на сцену украинского подростка Сашу из разрушенной россиянами Новогригоровки Николаевской области. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

14-летний Саша – герой клипа Crushed, который Imagine Dragons сняли в Украине.

Саша потерял дом из-за российских обстрелов.

Группа Imagine Dragons дала концерт в Варшаве, во время которого пригласила на сцену Сашу.

"Люди сражаются за свободу, сражаются за свои дома. Люди сражаются за свою страну. Люди сражаются за свои города и свои села. Я хочу пригласить на сцену Сашу, который здесь сегодня вечером, – сказал лидер группы. – Пожалуйста, ваши аплодисменты Саше!"

  • В начале мая 2023 года американская группа Imagine Dragons представила короткометражный фильм на композицию Crushed, снятую в Украине. Фильм рассказывает историю 14-летнего Саши.

Читайте также: Дом Саши из клипа Imagine Dragons восстановят – достроят еще несколько комнат и веранду

Наталья Медведева
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Imagine Dragonsновогригорьевка
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