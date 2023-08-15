Участники популярной музыкальной группы Imagine Dragons пригласили на сцену украинского подростка Сашу из разрушенной россиянами Новогригоровки Николаевской области. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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14-летний Саша – герой клипа Crushed, который Imagine Dragons сняли в Украине.

Саша потерял дом из-за российских обстрелов.

Группа Imagine Dragons дала концерт в Варшаве, во время которого пригласила на сцену Сашу.

"Люди сражаются за свободу, сражаются за свои дома. Люди сражаются за свою страну. Люди сражаются за свои города и свои села. Я хочу пригласить на сцену Сашу, который здесь сегодня вечером, – сказал лидер группы. – Пожалуйста, ваши аплодисменты Саше!"

В начале мая 2023 года американская группа Imagine Dragons представила короткометражный фильм на композицию Crushed, снятую в Украине. Фильм рассказывает историю 14-летнего Саши.

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