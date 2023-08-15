Учасники популярного музичного гурту Imagine Dragons запросили на сцену українського підлітка Сашка зі зруйнованої росіянами Новогригорівки Миколаївської області. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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14-річний Сашко – герой кліпу Crushed, який Imagine Dragons зняли в Україні.

Сашко втратив будинок через російські обстріли.

Гурт Imagine Dragons дав концерт у Варшаві, під час якого запросив на сцену Сашка.

"Люди борються за свободу, борються за свої будинки. Люди борються за свою країну. Люди борються за свої міста та свої села. Я хочу запросити на сцену Сашка, який тут сьогодні ввечері, – сказав лідер гурту. – Будь ласка, ваші оплески Сашку!"

На початку травня 2023 року американський гурт Imagine Dragons представив короткометражний фільм на композицію Crushed, зняту в Україні. Фільм розповідає історію 14-річного Сашка.

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