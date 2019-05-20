Актер студии Квартал-95 Евгений Кошевой не планирует идти в политику. Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского, отвечая на вопрос LIGA.net.

Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант.

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Также он не знает, собирается ли кто-то другой из "квартала" попробовать себя в политике.

"Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", - ответил LIGA.net Кошевой.

Ранее сообщалось, что он станет новым ведущим проекта "Лига смеха". В сериале "Слуга народа" он играл министра иностранных дел в администарции персонажа Зеленского.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net