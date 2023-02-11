Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken опубликовало видео захвата в плен и последующего допроса разведчика ГРУ ВС РФ, пытавшегося выдать себя за сапера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Видео было записано в ходе операции в Белогоровке 13 июля 2022 года.

На допросе россиянин сказал, что он командир технического отделения. Однако в телефоне, который он не додумался или не успел "почистить", были все доказательства того, что он военнослужащий ГРУ.

"В ролике использован материал с телефона этого ГРУшника. Будучи "опытным разведчиком", он имел свой цифровой дневник… Там его "боевой путь" по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей", – говорится в описании видео.

В Kraken отметили, что титрование ролика специально сделано на русском языке, "чтобы другие такие Ваньки посмотрели и поняли, что на каждого "я же разведос, меня так просто не возьмешь" найдется место в нашем плену, или в украинском черноземе".

Смотрите также: Форсировали реку и выбили врага с левого берега: видео KRAKEN с освобожденного Купянска

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.