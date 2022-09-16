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Форсировали реку и выбили врага с левого берега: видео KRAKEN из освобожденного Купянска

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 19:20
Форсировали реку и выбили врага с левого берега: видео KRAKEN из освобожденного Купянска - Фото
Скриншот из видео

Командир спецподразделения KRAKEN Сергей Величко (Чили) показал видео из освобожденного Купянска Харьковской области. Он заявил, что вражеские войска были выбиты с левобережной части города.

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"Купянск полностью освобожден. В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города", – заявил командир KRAKEN.

По его словам, 92 отдельная механизированная бригада освободила одну сторону Купянска, а KRAKEN – другую.

Он добавил, что город уже под украинским флагом и контрнаступление Сил обороны успешно продолжается на левом берегу Оскола.

Осторожно, видео 18+.

  • 10 сентября в СБУ заявили об освобождении Купянска. 
  • 11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей.
  • Сегодня Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков.
  • После освобождения Купянска россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, а также применяют авиацию: смотрите видео.

Читайте также: "Мы наваливаем России". Наступление ВСУ – глазами "Альфы" СБУ, командира Гонора и военных

Оксана Житнюк
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харьковская область купянск контрнаступление Kraken
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