После освобождения Купянска Харьковской области россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, а также применяют авиацию. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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"Россияне продолжают забрасывать снарядами Купянск Харьковской области. Бьют прямо по жилым кварталам", – сообщил Бутусов.

По его словам, в городе "прилет за прилетом", и россияне таким образом мстят украинскому городу, который им не покорился.

"Просто лупят по городу", – добавил он.

Вчера в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек. При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ в ходе контрнаступления несут вдесятеро меньшие потери, чем армия РФ, несмотря на законы войны.

10 сентября в СБУ подтвердили освобождение Купянска.

Сегодня Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков.

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Оксана Житнюк

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