Кто еще, кроме Богдана, был на свадьбе Довбенко: видео Bihus.info

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Кроме главы ОП, на вечеринке в Сен-Тропе в День независимости Украины были судьи и депутаты от Слуги народа

Журналисты программы Наші гроші з Денісом Бігусом рассказали о незаконных схемах, которые якобы организовал "смотрящий за Минюстом" Андрей Довбенко, на свадьбу к которому в Сен-Тропе ездил глава ОП Андрей Богдан во время празднования Дня независимости Украины.

Бигус назвал Довбенко "самой влиятельной теневой фигурой в системе Минюста и рейдерских захватов". По его мнению, именно в это важно в истории с поездкой на его свадьбу Богдана, а не то, что она была в Сен-Тропе.

По словам журналистов, деятельность Довбенко в Минюсте "настолько токсична", что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался утаить знакомство с ним. При этом, по данным Bihus.info, Довбенко участвовал в официальных совещаниях в Миюсте вместе с главой ведомства.

Расследователи утверждают, что Довбенко "заполнил руководящие должности Минюста своими людьми".

По информации журналистов, первые свидетельства государственных исполнителей получили именно "товарищи Довбенко". Расследователи говорят, что сразу "возникли негласные правила – отдавать часть своего заработка наверх".

Существование этой схемы фактически подтвердил новый министр юстиции Денис Малюська.

"Блокировать взыскание долга, продавать регистрационные действия относительно имущества, а также через различные комиссии Минюста наказывать тех нотариусов, регистраторов и исполнителей, которые не выполняют сомнительные указания", - так описали возможности "решал" журналисты.

При этом жену Довбенко Анну Огренчук президент Владимир Зеленский внес в состав комиссии по правовой реформе.

Также на свадьбе Довбенко присутствовал близкий друг Богдана застройщик Андрей Вавриш. Он занимался разработкой проекта нового Офиса президента.

Кроме того на вечеринку Довбенко пришли депутаты от Слуги народа Николай Сольский и Олег Семинский, а также судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. При этом фирма жены Довбенко специализируется на банковском и финансовом праве. Именно такие дела рассматривает Хозяйственный суд.

Однако ни Джарты, ни Чинчин не считают, что в их дружбе с семьей Довбенко есть конфликт интересов.

Также на свадьбе присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая и российско-украинский бизнесмен Павел Фукс.

Богдан отказался комментировать журналистам эту историю. "Я с вами не разговариваю", - бросил он после того, как журналистка сказала, что представляет программу Наші гроші.

Ранее Зеленский заявил, что Богдан был не прав, когда провел День независимости 24 августа в Сен-Тропе. Вместе с тем президент отметил, что это был законный отпуск главы ОП.

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Теги: Андрей Довбенко, Сен-Тропе, свадьба, андрей богдан, Андрей Вавриш
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