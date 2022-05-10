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"Леонид Макарович знал, чего стоит свобода". Зеленский в обращении упомянул о Кравчуке видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 23:33
Видеообращение Владимира Зеленского
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Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение по итогам 10 мая, 76-го дня войны. В нем он упомянул о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука.

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"Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны. Леонид Макарович проявил именно такую ​​свою мудрость в конце 1980 года, когда возникало украинское движение. Он блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной", – сказано в сообщении.

Зеленский добавил, что Кравчук был веселым, ценил жизнь и всегда помогал советом.

"Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мир", – подчеркнул президент.

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Яна Катасонова
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Леонид Кравчук Владимир Зеленский видеообращение
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