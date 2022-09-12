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Летел, летел и упал. Появились кадры крушения российского Су-25: видео видео

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12.09.2022, 14:08
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Появилось видео падения и взрыва российского самолета Су-25.

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Официальной информации о дате и месте падения самолета нет.

По непроверенной информации росСМИ, 11 сентября российский истребитель упал на границе временно оккупированных Раздольненского и Красноперекопского районов АР Крым, летчики якобы успели катапультироваться.

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Наталія Медведєва
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авиакатастрофа самолет су-25
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