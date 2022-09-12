Появилось видео падения и взрыва российского самолета Су-25.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Официальной информации о дате и месте падения самолета нет.

По непроверенной информации росСМИ, 11 сентября российский истребитель упал на границе временно оккупированных Раздольненского и Красноперекопского районов АР Крым, летчики якобы успели катапультироваться.

Читайте также: Минус один. Украинские войска "приземлили" Су-34 российских оккупантов

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.