Появилось видео падения и взрыва российского самолета Су-25.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Официальной информации о дате и месте падения самолета нет.
По непроверенной информации росСМИ, 11 сентября российский истребитель упал на границе временно оккупированных Раздольненского и Красноперекопского районов АР Крым, летчики якобы успели катапультироваться.
Читайте также: Минус один. Украинские войска "приземлили" Су-34 российских оккупантов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии