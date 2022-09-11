Украинские войска сбили самолет Су-34 российских оккупантов, сообщило в воскресенье Командование Воздушных сил ВСУ.
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"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе! Вот и приземлили Су-34", – говорится в сообщении без каких-либо других подробностей.
На видео, опубликованном военными, показаны обломки истребителя, на которых виден его красный бортовой номер – "20" (RF-95004).
Это может быть один из трех самолетов, которые, по данным Генерального штаба, были уничтожены накануне.
- Аналитический проект Oryx, собирающий информацию по открытым данным, утверждает, что 10 сентября Россия потеряла по меньшей мере 70 единиц военной техники.
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