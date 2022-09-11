UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минус один. Украинские войска "приземлили" Су-34 российских оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 09:28
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Украинские войска сбили самолет Су-34 российских оккупантов, сообщило в воскресенье Командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе! Вот и приземлили Су-34", – говорится в сообщении без каких-либо других подробностей.

На видео, опубликованном военными, показаны обломки истребителя, на которых виден его красный бортовой номер – "20" (RF-95004).

Это может быть один из трех самолетов, которые, по данным Генерального штаба, были уничтожены накануне.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война самолет Су-34
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 