Визуально подтвержденные потери России за сутки – 70 единиц техники, Украины – две – Oryx
11.09.2022, 06:44
Фото: EPA
Россия за сутки 10 сентября потеряла по меньшей мере 70 единиц военной техники в войне с Украиной, свидетельствуют подсчеты аналитического проекта Oryx, который собирает информацию по открытым данным – фотографиям и видео с фронта.
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Россия потеряла 11 танков Т-72Б различных модификаций, один Т-80БВМ, не менее 13 боевых машин пехоты, несколько бронетранспортеров, самоходную реактивную установку разминирования УР-77, пять орудий калибра 152 мм, четыре "Града", один самолет Су-3.
Визуально подтверждены потери Украины – два поврежденных БТР-80.
- 10 сентября украинская армия активно наступала в Харьковском направлении. Там официально подтверждено освобождение Балаклеи, Василенково и Артемовки. Украинские войска зашли в Купянск.
- Генеральный штаб ВСУ в своде в воскресенье сообщил, что в Харьковской области и на Южнобужском направлении продолжается освобождение временно оккупированных Россией населенных пунктов, но официальную информацию о результатах операций пока не предоставлял.
- Замминистра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам с просьбой не спешить сообщать друг другу об освобождении от российской оккупации новых населенных пунктов. Даже если ВСУ физически зашли в населенный пункт, это еще не означает, что Украина его "контролирует" – для этого нужно провести целую серию "освободительных мер".
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