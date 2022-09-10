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ВСУ освободили Василенково и Артемовку в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 23:10
ВСУ освободили Василенково и Артемовку в Харьковской области - Фото
Фото - Telegram Zelenskiy / Official

Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул: необходимо помнить, что освобождение не дается легко, и что защитники Украины борются за независимость для каждого из нас ценой собственной жизни.

"Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!" – написал Зеленский.

  • Замминистра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам с просьбой не спешить сообщать друг другу об освобождении от российской оккупации новых населенных пунктов. Даже если ВСУ физически зашли в населенный пункт, это еще не означает, что Украина его "контролирует" – для этого нужно повести целую серию "освободительных" мероприятий.
  • На Харьковском и Южнобужском направлениях продолжаются наступательные операции ВСУ, но информация об их ходе пока не будет публиковаться, сообщил в сегодняшней вечерней сводке Генштаб.
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский деоккупация Харьковская области контрнаступление ВСУ
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