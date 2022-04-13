Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. В нем он рассказал об итогах сегодняшнего дня как на военном, так и на международном фронтах.

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Боевые сводки, по словам Зеленского, сегодня не особо отличались от предыдущих. Оккупанты продолжают усиливать активность на восточном и южном направлениях, пытаясь отыграться за предыдущие поражения, стягивают резервы, проводят "мобилизацию".

"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности. О том, что даже имея значительные запасы советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "вообще", российские военные сомневаются в своей способности взломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались", – заявил президент.

Зеленский сказал, что сегодня в Киеве были друзья Украины – президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которые с первых дней помогают Украине и не сомневались, вводить ли санкции против РФ. Сейчас эти страны в ЕС продвигают более жесткий санкционный пакет против России.

Президент подчеркнул, что сейчас необходимо нефтяное эмбарго и полный отказ Европы от всех энергоносителей РФ.

Зеленский сообщил, что сегодня подписал указ о награждении 270 военнослужащих, семерых из них – посмертно. Также награждены 11 работников Управления госохраны. Двое военнослужащий получили звания Героев Украины, посмертно.

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Оксана Житнюк

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