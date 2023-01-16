Украинские военные из 92 механизированной бригады в воскресенье подбили в Луганской области в районе села Новоселовское танк Т-90М "Прорыв-3", который сами россияне называют своим лучшим танком. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Экипажу танка удалось выжить, они скрылись, оставив машину.

Чтобы не допустить эвакуацию и ремонт танка, стоимость которого оценивается в $5 млн, бойцы 27 бригады Нацгвардии нанесли по танку еще один удар, в результате которого он загорелся и взорвался.

По подсчетам аналитического проекта Oryx, собирающего информацию о потерях в российско-украинской войне по фотографиям и видео с фронта, до вчерашнего дня россияне потеряли по меньшей мере девять Т-90М, последний из них – в начале декабря.

Армия России за последние сутки потеряла 12 танков, по данным украинского Генштаба.

Андрій Водяний

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