Армия России за сутки потеряла под 800 военных, 12 танков и десятки единиц техники
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили почти 800 российских военных, 12 танков, 21 бронемашину и шесть единиц артиллерии. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 16 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
танков ‒ 3118 (+12),
боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21),
артиллерийских систем ‒ 2099 (+5),
РСЗО ‒ 438 (+1),
средств ПВО ‒ 220 (+1),
самолетов ‒ 286 (0),
вертолетов ‒ 276 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1872 (0),
крылатых ракет ‒ 749 (0),
кораблей/катеров ‒ 17 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4870 (+24),
спецтехники ‒ 190 (+3).
- По сообщению Генштаба, армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой.
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