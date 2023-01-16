Армия России за сутки потеряла под 800 военных, 12 танков и десятки единиц техники

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили почти 800 российских военных, 12 танков, 21 бронемашину и шесть единиц артиллерии. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 16 января армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 116 080 (+790) человек ликвидировано,

танков ‒ 3118 (+12),

боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21),

артиллерийских систем ‒ 2099 (+5),

РСЗО ‒ 438 (+1),

средств ПВО ‒ 220 (+1),

самолетов ‒ 286 (0),

вертолетов ‒ 276 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1872 (0),

крылатых ракет ‒ 749 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4870 (+24),

спецтехники ‒ 190 (+3).

По сообщению Генштаба, армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой.

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Марко Сировой

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