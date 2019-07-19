Луценко показал, как бориспольские чиновники делят взятку: видео

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Ранее в ГПУ сообщили, что чиновники Бориспольского горсовета, включая заместителя мэра, получили взятку в размере более 60 000 гривень

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал снятое камерой наблюдения видео, на котором трое мужчин в кабинете делят, по всей видимости, деньги. Луценко прокомментировал видео сообщением о разоблачении на взятке чиновников Бориспольского горсовета.

"19 июля прокуратура Киевской области раскрыла группу чиновников Бориспольского городского совета, которые получили взятку в виде более 60 000 гривень, среди них оказался первый заместитель мэра Борисполя", - написал генпрокурор.

Ранее сообщалось о раскрытии коррупционной группы в Бориспольском горсовете.

В ГПУ заявили, что один из заместителей мэра, используя свое служебное положение, в сговоре с другими чиновниками горсовета организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от предпринимателей за составление договоров подряда на исполнение работ, предоставление услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.

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Теги: коррупция, юрий луценко, взятка, Борисполь
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