Луценко показал, как бориспольские чиновники делят взятку: видео

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал снятое камерой наблюдения видео, на котором трое мужчин в кабинете делят, по всей видимости, деньги. Луценко прокомментировал видео сообщением о разоблачении на взятке чиновников Бориспольского горсовета.

"19 июля прокуратура Киевской области раскрыла группу чиновников Бориспольского городского совета, которые получили взятку в виде более 60 000 гривень, среди них оказался первый заместитель мэра Борисполя", - написал генпрокурор.

Ранее сообщалось о раскрытии коррупционной группы в Бориспольском горсовете.

В ГПУ заявили, что один из заместителей мэра, используя свое служебное положение, в сговоре с другими чиновниками горсовета организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от предпринимателей за составление договоров подряда на исполнение работ, предоставление услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.