Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info

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Андрей Деркач – нардеп, благодаря которому Зеленский смог распустить Раду. Люди Деркача бесплатно получили гектары заповедной земли

С 2010 года 42 га заповедной земли между озерами Конча и Заспа, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов, оказалась в собственности окружения народного депутата Андрея Деркача. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Формально земля принадлежит четырем людям. Трое из них имеют крепкие связи с семьей Деркача. 7,5 га – у Юрия Берка, у него общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником нардепа Дмитрием Ковальчуком.

Еще 4 га у Елены Миронюк, ее муж – бывший помощник Деркача.

Самый большой массив заповедной земли, почти 26 га – у действующего помощника Деркача Антона Симоненко.

Деркач в Раде уже 21 год, за это время он сменил пять партий, голосовал за диктаторские законы во временя Виктора Януковича. Именно он, напоминают журналисты, подал в Окружной суд иск с требованием предоставить доказательства существования коалиции в парламенте. Благодаря решению суда президент Владимир Зеленский получил основания распустить Раду.

По данным журналистов-расследователей, Деркач уже стал самым богатым нардепом от Сумской области.

"Максимальная цена 50 тысяч долларов за сотку. Минимальная цена, в зависимости от того, как этот проект будут позиционировать – от 10 до 20 тысяч долларов за сотку", - пояснил руководитель консалтинговой компании в сфере недвижимости Сергей Стрепенко, говоря о заповедной земле в Конча Заспе.

Отдала землю в 2010-м Обуховская райгосадминистрация. Тогда землю поделили на 23 части для 23 человек, которые должны были вести тут личное сельское хозяйство.

28 мая журналисты-расследователи сообщили, что с марта этого года на территории комплекса отдыха Государственного управления делами Пуща-Водица началось незаконное строительство. Официально эту территорию арендует жена брата уволенного главы Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.

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Теги: расследование, андрей деркач, заповедная земля
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