Брат экс-главы КСУ Шевчука тайно строит дачу в Пуще-Водице: СМИ

В марте на территории комплекса отдыха Государственного управления делами Пуща-Водица началось незаконное строительство. Официально эту территорию арендует жена брата уволенного главы Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда. Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші.

После приезда съемочной группы журналистов вместе с администрацией комплекса отдыха в арендованный дом, руководство комплекса "заметило" незаконное строительство и отправило арендаторам требование снести постройку.

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Комплекс отдыха Пуща-Водица – государственная собственность, где можно только арендовать. Однако, отмечают журналисты, часть тех, кто там поселился, пытаются "закрепиться навечно", для чего организовывают строительство. "Так на местах госдач вырастают целые дворцы, которые из государственной собственности превращаются в частную", - говорится в расследовании.

14 мая сообщалось, что часть судей Конституционного суда требовали увольнения его главы Шевчука из-за возможного влияния на него родного брата Рулава Одда, который публично поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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