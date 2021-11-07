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"Марафон на выживание" в Нью-Йорке за 1 км от линии фронта. Участвовать могут все: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 10:59
Марафон в украинском Нью-Йорке (Фото - скришнот из видео)
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7 ноября, в день знаменитого марафона в Нью-Йорке, Новая Почта проводит проект под названием "Марафон, который никто не хочет бежать". Забег состоится в украинском селе Нью-Йорк, которое находится в Донецкой области, в километре от линии фронта, говорится на сайте проекта. 

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Цель проекта – напомнить о войне в Украине. Первыми участниками марафона стали пять человек, судьбу которых изменила российская агрессия на востоке Украины: военный журналист, переселенка, военный ВСУ, волонтер и медик. 

Принять участие в марафоне может каждый желающий. Участники могут пробежать любую дистанцию, находясь где-угодно, таким образом поддержав Украину. Зарегистрироваться можно по ссылке - marathonnoonewantstorun.org/ (англоязычная версия: marathonnoonewantstorun.org/en).

Каждый, кто зарегистрируется, получит стартовый набор. Он содержит стартовый номер с фактами о войне, а также медаль с частью использованной гильзы с востока Украины. 

Читайте также: "Вся суть России – война. Они живут, как вампиры". Интервью командующего ОС – за минуту

Владислав Сердюк
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война на Донбассе нью-йорк марафон
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