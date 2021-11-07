7 ноября, в день знаменитого марафона в Нью-Йорке, Новая Почта проводит проект под названием "Марафон, который никто не хочет бежать". Забег состоится в украинском селе Нью-Йорк, которое находится в Донецкой области, в километре от линии фронта, говорится на сайте проекта.

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Цель проекта – напомнить о войне в Украине. Первыми участниками марафона стали пять человек, судьбу которых изменила российская агрессия на востоке Украины: военный журналист, переселенка, военный ВСУ, волонтер и медик.

Принять участие в марафоне может каждый желающий. Участники могут пробежать любую дистанцию, находясь где-угодно, таким образом поддержав Украину. Зарегистрироваться можно по ссылке - marathonnoonewantstorun.org/ (англоязычная версия: marathonnoonewantstorun.org/en).

Каждый, кто зарегистрируется, получит стартовый набор. Он содержит стартовый номер с фактами о войне, а также медаль с частью использованной гильзы с востока Украины.

5 ноября опубликовали исследование об оружии боевиков на Донбассе: Россия систематически раздувает конфликт, поставляя боевикам оружие, а в беспилотниках оккупантов используются детали из стран Европейского Союза.

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Владислав Сердюк

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