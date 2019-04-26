Майдан. Экс-руководитель Омеги рассказал подробности о 20 февраля

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Экс-руководитель спецподразделения МВД "Омега" Анатолий Стрельченко рассказал в суде, как координировал действия с бывшим руководителем роты "Беркут"

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Экс-руководитель спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал в суде показания по делу о расстреле на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает 5 канал.

Стрельченко рассказал, что около 12 дня он вместе с 60 спецназовцами, среди которых были три пары снайперов, прибыл на Институтскую. Он получил письменное разрешение на применение огнестрельного оружия и приказ усилить охрану правительственного квартала, чтобы не допустить проникновения туда протестующих. Стрельченко уточнил, что расположил своих подчиненных за так называемой бетонной баррикадой.

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Действия координировались с экс-руководителем роты "Беркут" Дмитрием Садовником, который ныне скрывается от следствия в России, и с Олегом Янишевским, одним из пятерых обвиняемых в деле о массовых убийствах.

Во время досудебного расследования Стрельченко опознавал Янишевского на распечатках с видео, однако в судебном зале на том же видео уже не узнал, пожаловавшись на плохое качество. "Где-то примерно в этом месте мы встречались с Янишевским. Но сказать, что это он, я не могу. Форменная одежда похожа на его", - заявил Стрельченко.

"Из показаний свидетеля, которые мы имели возможность услышать - координации не было. Он общался с Янишевским под вечер 20 февраля. О чем общался? Ну, "по службе", дословно он так и сказал", - прокомментировал адвокат обвиняемых Стефан Решко.

Прокурор сообщил, что Стрельченко подтвердил свои показания. "Он подтвердил свои показания, в которых сообщал, что именно находящегося на бетонной баррикадой человека в синей форме он опознает как Янишевского. С ним вместе днем, в 12:30, они вместе с Садовником общались касательно той операции, которая проводилась на бетонной баррикаде", - сказал прокурор Янис Симонов.

Ранее сегодня адвокат Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что вчера было одно из важнейших и наиболее информативных заседаний Святошинского суда по делу об убийствах 20 февраля 2014 года на Майдане.

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Теги: майдан, революция достоинства, небесная сотня, Анатолий Стрельченко, Омега
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