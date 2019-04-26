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26.04.2019, 07:25

Дела Майдана: показания дал экс-руководитель спецотряда Омеги

Заседание Святошинского суда проходило вчера, 25 апреля

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Вчера было одно из важнейших и наиболее информативных заседаний Святошинского суда по делу убийств 20 февраля 2014 года героев Небесной сотни. Об этом у себя в Facebook сообщила адвокат Небесной сотни Евгения Закревская.

По ее словам, показания давал бывший руководитель спецотряда Омеги Анатолий Стрельченко.

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Закревская подчеркнула, что речь на заседании шла о том, чем события 18-20 февраля и Майдана в целом были для силовиков.

"Как они это видели, что чувствовали. Как по мне - пока наиболее близки к реальности показания "с той стороны баррикад" из того, что мы вообще слышали", - сказала Закревская.

Стрельченко отметил, что получил распоряжение заместителя командующего на пробитие баррикады в направлении Майдана Независимости по улице Крещатик. "Применялась бронехника одного из подразделений Беркута. Применялась машина технического обслуживания. И мой БТР-80", - отметил Стрельченко.

Анатолий Стрельченко (фото - facebook.com/Закревская)

Отвечая на вопрос, какова цель применения бронетехники против протестующих, Стрельченко сказал: "Глупость. Полный бред. Но, учитывая то, что на моем направлении были ворота в баррикаде, я не считал задачу невыполнимой. Поэтому я знал распоряжение попробовать выбить ворота".

Он добавил, что в результате был "неисправен третий мост, БТР завис на мешках с песком и сожжен". "Двое военнослужащих из экипажа БТР получили ожоги. Водитель и старший машины. Бронетранспортер предназначен для доставки личного состава. Он не предназначен для пробития каких-либо препятствий. Насколько мне известно, должна была применяться инженерная машина разграждения на базе танка Т64. Но ее не было. Мне не известна мотивация руководителей операции", - уточнил Стрельченко.

В феврале начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что из числа подозреваемых в причастности к убийствам во время Майдана 36 человек до сих пор работают в силовых структурах, в том числе занимают руководящие должности; расследованию препятствуют провоохранительные органы.

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Теги: майдан, небесная сотня, евгения закревская, Анатолий Стрельченко
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