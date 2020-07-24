Местные выборы. ЦИК упростила изменение адреса избирателей: видео

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Теперь в заявлении надо указать только адрес жилья, по которому избиратель проживает и который просит считать его новым избирательным адресом

Центральная избирательная комиссия исключила требование документального подтверждения места фактического проживания избирателя. Об этом сообщают в Facebook ОПОРА и ЦИК.

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Как отмечается, теперь в заявлении надо указать только адрес жилья, по которому избиратель проживает и который просит считать его новым избирательным адресом.

ЦИК обнародовала видео, которое рассказывает, как изменить место голосования онлайн через сайт drv.gov.ua с помощью электронной подписи.

  • Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.
  • Выборы на временно оккупированных территориях - в Автономной Республике Крым, Донецком и Луганском регионах - проводиться не будут, уточняется в постановлении.
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Теги: местные выборы, цик, опора
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