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Филантроп Говард Баффет встретился с Зеленским, обсудили помощь Украине – видео видео

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11.04.2023, 21:54
Владимир Зеленский и Говард Баффет (Фото - скриншот из видео)
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Президент Владимир Зеленский встретился с филантропом и бизнесменом Говардом Баффетом, сыном миллиардера Уоррена Баффета и главой одного из созданных им благотворительных фондов, и обсудил с ним помощь Украине.  

Зеленский написал, что обсудил с Баффетом помощь Украине и поблагодарил его за поддержку украинского народа.

Президент упомянул о реализации проекта фабрики-кухни в рамках реформы школьного питания, помощь в реализации Черноморской зерновой инициативы, поддержку в вопросе разминирования, а также закупки генераторов и ликвидации последствий российских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Киевскую область посетили филантроп Говард Баффет и британский бизнесмен Ричард Бренсон, которые готовы участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

  • Говард Баффет провел большую часть жизни в качестве фермера, получая небольшую финансовую поддержку от своего отца. Сейчас он руководит многомиллиардным фондом, который занимается искоренением глобального голода. 
  • Баффет уже встречался с Зеленским в июне 2022 года.
Сергій Бережний
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