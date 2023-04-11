Президент Владимир Зеленский встретился с филантропом и бизнесменом Говардом Баффетом, сыном миллиардера Уоррена Баффета и главой одного из созданных им благотворительных фондов, и обсудил с ним помощь Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский написал, что обсудил с Баффетом помощь Украине и поблагодарил его за поддержку украинского народа.

Президент упомянул о реализации проекта фабрики-кухни в рамках реформы школьного питания, помощь в реализации Черноморской зерновой инициативы, поддержку в вопросе разминирования, а также закупки генераторов и ликвидации последствий российских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Киевскую область посетили филантроп Говард Баффет и британский бизнесмен Ричард Бренсон, которые готовы участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Говард Баффет провел большую часть жизни в качестве фермера, получая небольшую финансовую поддержку от своего отца. Сейчас он руководит многомиллиардным фондом, который занимается искоренением глобального голода.

Баффет уже встречался с Зеленским в июне 2022 года.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.