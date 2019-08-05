Могилев о пророссийских настроениях в Крыму: Их не было вообще

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По словам бывшего главы Совмина Крыма, если бы пророссийские настроения появились, то он бы их "сразу пресек"

Экс-председатель Совета министров Крыма и экс-министр внутренних дел при экс-президенте беглеце Викторе Януковиче Анатолий Могилев заявил, что он "не заметил" пророссийских настроений на полуострове накануне аннексии Россией, в противном случае, он бы их "сразу пресек". Об этом Могилев заявил в интервью Крым.Реалии

"Аксенов (Сергей Аксенов - экс-депутат Верховной Рады Крыма - ред.) на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях, если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", - заявил Могилев. 

Анатолий Могилев - бывший председатель Совета министров Крыма в 2011-2014 годах, а также экс-министр внутренних дел с 2010 по 2011 год. Экс-член Партии регионов в 2008—2010 (перерыв на время занятия должности министра внутренних дел) и с 2011. Экс-председатель крымской организации Партии регионов с 29 ноября 2011.

Могилев выделял средства на антимайдан. На вопрос журналистов, перечислял ли он лично деньги в поддержку данной акции, Могилев ответил: "Без сомнения". Однако конкретизировать сумму не стал.

Ранее экс-глава МВД заявил, что украинские военные "могли бы организовать достойное сопротивление тем силам, которые в Крыму занимались аннексией". 

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Теги: антимайдан, аннексия Крыма, Анатолий Могилев, Крым
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