  • Почему Трамп хочет, чтобы Европа отвечала за Украину;
  • Как британцы взяли контроль над Рамштайном;
  • Продолжит ли Трамп политику Байдена;
  • Возможен обмен Курской области на украинские территории;
  • Что делает Илон Маск в Европе;
  • Как Украине адаптироваться к новой реальности.

Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.

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