"Могут быть болезненные размены". Климкин объясняет, чего ждать от Трампа
- Почему Трамп хочет, чтобы Европа отвечала за Украину;
- Как британцы взяли контроль над Рамштайном;
- Продолжит ли Трамп политику Байдена;
- Возможен обмен Курской области на украинские территории;
- Что делает Илон Маск в Европе;
- Как Украине адаптироваться к новой реальности.
Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.
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