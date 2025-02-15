Почему Трамп хочет, чтобы Европа отвечала за Украину;

Как британцы взяли контроль над Рамштайном;

Продолжит ли Трамп политику Байдена;

Возможен обмен Курской области на украинские территории;

Что делает Илон Маск в Европе;

Как Украине адаптироваться к новой реальности.

Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.

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